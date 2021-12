Tchad-football : les membres du Comité de normalisation sont connus

Les membres du Comité de normalisation du football tchadien ont été désignés le 21 décembre par la FIFA. Ledit comité sera piloté par Mme Jacqueline Moudeina.

La décision a été envoyée à la Secrétaire générale de la Fédération tchadienne de football association (FTFA). Le Comité de normalisation du football est constitué de :

– Présidente : Me. Jacqueline Moudeina ;

– Vice-président : Naïr Abakar ;

– Membre : Abakar Moussa ;



– Membre : Mme. Eugénie Mbainaye.

Cette équipe a jusqu’au 15 novembre 2021 pour gérer les affaires courantes de la FTFA. Réviser les statuts et le code électoral de la FTFA afin de garantir leur conformité avec les exigences et principes des Statuts de la FIFA. Le Comité doit veiller à leur adoption par l’assemblée générale de la FTFA, élaborer, avec l’aide de la FIFA. Aussi un accord de coopération entre le ministère des Sports et la FTFA qui définira des responsabilités et des objectifs pour chaque partie et agir en qualité de commission électorale pour l’organisation de l’élection d’un nouveau comité exécutif de la FTFA. L’élection se déroulera sur la base des statuts et du code électoral révisés.

Il est important de préciser que les membres du comité de normalisation ne peuvent être éligibles aux élections même s’ils venaient à démissionner.