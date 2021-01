Tchad-football : les centres de formation de Moundou en quête des jeunes talents

Le Centre d’animation sportive des jeunes de Djarabé (CASJED) et l’Association Tchad Espoir ont signé un partenariat le 21 janvier 2021 en vue de valoriser et dénicher des jeunes talents de football dans le Logone occidental

Ce partenariat permettra de renforcer les qualités techniques et physiques des footballeurs en herbe du CASJED. Un accent sera mis sur la qualité de formation qui se voudra davantage pointilleuse. Le centre se lancera également dans la recherche de nouveaux talents.

La cérémonie a été marqué par la remise de 58 maillots dont 28 sans shorts maillots plus chaussettes et bas, 20 chasubles, 59 plots, 10 ballons et sept livre d’entrainement. Le responsable de l’Association Tchad Espoir, Djedouboum Assidé Christian, remettant les lots, a indiqué l’ancien footballeur Noubarassem Namdé est d’un grand apport dans la remise de ces lots. Il souhaite que ce matériel marque le début effectif de la politique de mise en valeur des joueurs de Moundou, dans la province du Logone occidental.

Le président du Centre d’animation sportive des jeunes de Djarabé, Djasrabé Nguébel Gilles a laissé entendre qu’au-delà du renforcement de capacité qui induit au sein des partenaires la mise en œuvre, ces matériels seront d’un apport non négligeable dans la poursuite des objectifs du centre.