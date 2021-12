Tchad-fête de Noël : la police enregistre plus de cas d’accident de la circulation cette année

Présentant le bilan de la fête de Noël, le porte-parole de la police nationale fait savoir que plus de cas d’accidents de la circulation ont été enregistrés cette année. Le commissaire Paul Manga fait la comparaison entre les années 2020 et 2021.

Dans sa déclaration le 25 décembre, l’officier note qu’à N’Djamena, 108 cas d’accidents de la voie publique dont 1 cas mortel, 12 blessés graves, 86 légers, 5 avec dégâts matériels, 2 chutes libres et 2 cas de délits de fuite. Egalement, un cas de coup et blessure volontaires mortel et un autre simple.

Et dans les provinces, 18 cas d’accidents de la voie publique sont enregistrés.

Pour le porte-parole de la police, la hausse des cas d’accidents de la circulation est due à la conduite en état d’ébriété et l’excès de vitesse. Il invite dès lors, à plus de prudence et de vigilance pour la fête de la Saint-Sylvestre.