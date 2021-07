Tchad : Fatimé Soumaïla quitte la trésorerie des Transformateurs, pas le parti

Des rebondissements au sein des » Transformateurs »; la trésorière du parti , Fatimé Abdelkerim Soumaïla a annoncé ce 15 juillet 2021, dans une vidéo, qu’elle ne quitte pas la formation politique, mais est appelée à de nouvelles responsabilités

La désormais ex trésorière du parti Les Transformateurs de Succès Masra a décidé de faire la lumière de ce message posté le 14 juillet 2021 sur sa page Facebook : « je vous annonce qu’à partir d’aujourd’hui je ne suis plus la trésorière du parti les transformateurs ni cadre du parti ». Ce message est rapidement devenu virale et laissé croire que cette grande figure de la formation politique, tourne le dos aux ‘’Transformateurs’’.

Mais non, Fatimé Abdelkerim Soumaïla a vite fait de revenir à la manœuvre. Dans une vidéo, proche du leader du parti, Succès Masra elle laisse entendre : « Je suis appelée à des nouvelles responsabilités au sein du parti et ce sont les précisions que j’aimerais vous apporter ». Elle ajoute ensuite : « Il n’y a pas à faire des spéculations, il n’y a rien de grave au sein du parti. Rassurez-vous, je suis toujours là avec les Transformateurs ». Avec ces détails l’ex trésorière lève l’équivoque sur le débat qui a animé la toile pendant près de 24 heures.

La nouvelle fonction de Fatimé Abdelkerim Soumaïla n’a pas été précisée. Toutefois, le président national des Transformateurs, Succès Masra fait savoir qu’elle : « aura d’autres responsabilités au sein du parti où elle va davantage s’épanouir. C’est une sorte de rotation. Elle a vocation à assumer des responsabilités plus importantes ». Pour lui, elle a servi, loyalement et fidèlement la fonction de trésorière