Tchad : exécution des jeunes arrêtés au marché Champ de fils, le procureur met fin au débat

Le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de N’Djamena, Youssouf Tom a mis fin à la polémique sur la mort des jeunes arrêtés après l’incident survenu au marché Champ de fils

Les jeunes n’ont pas été exécutés, a fait savoir le procureur au cours du point de presse qu’il a donné ce 22 juillet. Toutes les 6 personnes arrêtées ont été présentées à la presse. Le procureur regrette par ailleurs l’usage malsain des réseaux sociaux par les internautes tchadiens. Il indique que des images circulant sur les réseaux sociaux et devenues virales faisaient état de l’exécution des six. Il précise que ces derniers avaient été transférés à la justice, contrairement aux rumeurs aux fausses informations. « Une enquête est ouverte pour rechercher ceux qui véhiculent ces rumeurs et incitent à la haine tribale », informe Youssouf Tom.

Pour rappel, en date du 14 juillet, une altercation entre un colonel et un groupe de jeunes au lieu-dit, marché Champ de fils. « La zizanie entre les belligérants a été exacerbé jusqu’au point ou deux jeunes ont été blessés par balle ‘une arme de pointe détenue par le colonel. Conduits à l’hôpital Tchad-Chine, un des jeunes succomba de suite de ses blessures, rapporte Le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de N’Djamena, Youssouf Tom

C’est la police qui avait sauvé le militaire des griffes de ses adversaires. Les forces de l’ordre sont à son chevet à l’hôpital pour éviter une représailles.

Le procureur confie que le parquet a décerné un mandat d’arrêt contre lui malgré son état de santé. « Il sera traduit en justice une fois guéri », fait savoir Youssouf Tom.