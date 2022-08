Tchad : évaluation du projet de lutte contre des maladies animales transfrontalières

Il s’est ouvert le 17 août 2022, l’atelier pour examiner les projets de textes de base et le plan stratégique 2023-2027 du Centre régional de santé animale pour l’Afrique centrale (Crsa-Ac)

Le ministre tchadien de l’Elevage et des Productions Animales Dr Abderahim Awat Atteib a ouvert à N’Djamena, un atelier de deux jours pour examiner les projets de textes de base et le plan stratégique 2023-2027 du Centre Régional de Santé Animale pour l’Afrique Centrale (CRSA-AC).

Cet atelier est organisé par la Commission de la Communauté des Etats de l’Afrique Centrale et en collaboration avec le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales, à travers le Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique Centrale, quatrième phase.

Faisant l’historique de cette intuition qui remonte en 2015, le Coordonnateur de la Cellule Technique du CRSA-AC Dr Bouzabo Patchili, a évoqué quelques difficultés qui ont entassé l’état d’avancement de la mise en route du CRSA-AC. Il s’agit notamment de la crise de Covid-19, mais surtout le faible niveau de communication avec les services techniques de la CEEAC, en période de réforme de ses textes organisationnels et institutionnels.

Pour le Coordonnateur Régional du Projet REDISSE IV Dr Ludovic Fiomona, le choix du CRSA-AC vise à renforcer les capacités opérationnelles de l’institution régionale notamment son rôle de coordination et de suivi des questions de santé animale pour une meilleure contribution à la mise en place du dispositif de lutte contre les maladies animales transfrontalières, y compris les zoonoses.

Dr Hiver Boussini, Représentant du Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine (UA-BIRA) souligne que cet atelier est une démonstration de l’engagement et de l’intérêt qu’accorde le Gouvernement du Tchad au secteur des ressources animales, surtout à la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire et sanitaire.

Le Représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale(OMSA) Dr Karim Toumkara rassure quant à lui, de l’accompagnement de son organisation dans le cadre de leur mandat qui consiste à améliorer la santé Animale à l’échelle mondiale.

Selon le Commissaire en charge de l’Environnement, des Ressources Naturelles, de l’Agriculture et du Développement Rural à la CEEAC Son Excellence M. Honoré Tabuna, la mise en place du CRSA-AC permet à la CEEAC de se doter d’un outil puissant de surveillance et de contrôle des maladies prioritaires par le biais d’adoption, d’élaboration et de mise en application des normes dans le domaine de la santé animale et de la santé publique vétérinaire.

Dans son discours d’ouverture, le ministre de l’Elevage et des Productions Animales Dr Abderahim Awat Atteib a déclaré que cet atelier couronnera l’effort du Tchad dans la mise en route de cette institution, qui est d’une importance capitale, non seulement pour la coordination de la lutte contre des maladies animales y compris les zoonoses dans la sous-région, mais aussi pour les missions qui lui sont assignées.

Dr Abderahim Awat Atteib espère qu’aux termes de cet atelier, des dispositions seront prises par la CEEAC pour accélérer l’opérationnalisation effective du CRSA-AC.

Le ministre en charge de l’Elevage a conclu son discours, en remerciant la CEEAC, ses partenaires habituels (l’UE, la FAO, l’OMS, le BIRA-UA et l’OIE) ainsi que le Gouvernement du Tchad qui a assuré le fonctionnement de la cellule jusqu’à ce jour.

Plusieurs Participants nationaux et internationaux ont pris part à ce colloque. Il s’agit entre autres des Experts de cette Commission, des Hauts Responsables en charge des services vétérinaires des Etats membres de la CEEAC ainsi que des Partenaires Techniques clés du CRSA-AC.

Source : MEPA