Tchad : évaluation des forces et faiblesses de la cybersécurité par les experts

Pour un Tchad numériquement sécurisé, le ministère de l’Economie numérique et l’ANSICE, ont ouvert le 1er février 2022 à N’Djamena atelier sur les forces et faiblesses de la capacité nationale en matière de cybersécurité.

Co-organisé par le Ministère des Postes de l’Économie Numérique et l’Agence Nationale de Sécurité Informatique et de la Certification Électronique (ANSICE), les travaux de l’Atelier d’évaluation de la maturité capacité de cybersécurité du Tchad sont officiellement lancés.

Regroupant divers experts en cybersécurité et différentes couches socioprofessionnels, l’atelier vise à examiner le niveau de cybersécurité au Tchad.

Livrant son mot de bienvenu, le Directeur général de l’ANSICE, Dr Abdelnassir Mahamat Nassour, a signifié que l’atelier vise à diagnostiquer les forces et faiblesses de la capacité nationale en matière de cybersécurité et asseoir les fondements de la confiance et de la souveraineté numérique du Tchad. Il a laissé entendre ensuite que les menaces inhérentes à ces technologies contraignent toutes les nations du Monde à prendre au sérieux la question de la cybersécurité.

Lançant officiellement les travaux de l’atelier, le Ministre des Postes et de l’Économie Numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, a exprimé sa satisfaction de voir le déroulement des travaux et a laissé entendre que dans un monde unifié, un monde ouvert grâce au numérique, où des opportunités s’offrent mais également des menaces prennent place. Des menaces menées par des individus malveillants sur la vie des particuliers et des institutions. « Nous devons y répondre avec une très grande lucidité et avec des moyens adaptés. Sans sécurité, que ça soit dans le monde numérique comme dans le monde réel, il n’y a pas de liberté possible », a fait savoir le Ministre des postes et de l’économie numérique.

Les cybermenaces sont diverses et multiformes et quasiment infinies et peuvent conduire à toutes sortes de méfaits, de l’accès non autorisé à des informations confidentielles, au déni de service, en passant par l’usurpation d’identité, la fraude bancaire, le cyberchantage et d’autres cybercrimes, informe Dr Idriss Saleh Bachar.

A l’issu des travaux de l’atelier d’évaluation de la capacité de maturité en cybersécurité au Tchad, une Stratégie Nationale de Cybersécurité sera élaborée et qui permettra au Tchad de disposer, pour la première fois, un document stratégique dans le domaine de sécurité numérique conforme aux normes internationales.

Source : ministère des Postes de l’Économie Numérique