Les investisseurs angolais du groupe Alcaal et les autorités tchadiennes en charge des finances et de l’énergie ont signé hier 6 août, un protocole d’accord visant à installer une centrale photovoltaïque d’une capacité de 200MW autour de N’Djamena

Le document a été paraphé par le ministre des finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin et la ministre de l’énergie Ramatou Mahamat Hountouin avec Alcaal Group, un protocole d’accord relatif aux études de faisabilité visant à la construction, l’exploitation et la maintenance d’une centrale de production à énergie photovoltaïque d’une capacité de 200MW, autour de la ville de N’Djamena, avec pour point d’injection Gassi

La ministre de l’énergie, Ramatou Mahamat Hountouin fait savoir que : « ce protocole d’accord s’inscrit dans notre plan d’urgence d’accès à l’électricité, fruit d’un travail de longues haleines ». Elle indique que le président d’Alcaal Group, Jorge Do Amara et son équipe sont apte à le faire : « nous avons ce partenaire Alcaal qui voudrait vraiment intervenir pour qu’on puisse réaliser 200MW de plus qui nous permettra de couvrir notre accès à l’énergie au Tchad ». La ministre de l’énergie a précisé que cet apport est une conséquence directe du Plan d’urgence d’accès à l’électricité.