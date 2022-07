Tchad : en quête de solutions contre l’insécurité à N’Djamena

Une réunion sur la sécurité des biens et des personnes a été organisée dans la ville de N’Djamena le 25 mai 2022. C’est une initiative du directeur général de la police, Moussa Haroun Tirgo.

Les échanges étaient axés sur les stratégies à adopter pour mettre en confiance la population en assurant sa sécurité et de faire face à l’insécurité dans la capitale. La séance qui s’est tenue dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, a réuni le directeur général du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, le directeur général de la police nationale et le maire de la ville de N’Djamena.

En face de ces derniers étaient présents, les maires des communes d’arrondissement, les responsables des forces de défense et de sécurité de la ville de N’Djamena, aux délégués des quartiers, aux chefs des carrés ainsi qu’aux représentants des conducteurs des taxis, bus et mototaxis. Les échanges ont essentiellement porté sur la sécurité des biens et des personnes.

Le DG de la police a reconnu que, qu’une défaillance organisationnelle au niveau administratif handicape la sécurité des personnes et des biens. Il invite toutes les parties à un travail de synergie. Il demande de redéfinir une nouvelle stratégie de sécurité pour mieux traquer les hors la loi qui ôtent le sommeil aux paisibles citoyens.