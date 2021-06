Tchad : en fin de mission, le Commandant de la force barkhane élevé au grade d’Officier de l’Ordre national

Le Commandant de la force barkhane, le Général de division Marc Conruyt a été élevé élevé au grade, d’Officier de l’Ordre national du Tchad, par le président de la transition, Mahamat Idriss Deby

Nommé le 31 juillet 2020 à la tête de la plus grosse opération extérieure des armées françaises, la force Barkhane dont le centre opérationnel est à N’Djaména, le Général de division Marc Conruyt est arrivé en fin de mission. Ce mardi 29 juin 2021, à un mois de son départ du Tchad et pour avoir contribué de manière substantielle à la coopération militaire entre les forces armées tchadiennes et la force Barkhane et contribué à affaiblir les capacités militaires des djihadistes au Sahel, il a été élevé au rang d’Officier de l’Ordre national du Tchad, par le président du Conseil militaire de transition.

Le Général de division Marc Conruyt déclare : « C’est une grande fierté, un grand honneur pour moi d’avoir été décoré aujourd’hui par le président de la transition. Je crois qu’à travers cette déclaration, c’est avant tout la reconnaissance de la grande qualité du partenariat militaire entre Barkhane, les forces françaises plus généralement et les forces armées tchadiennes…Cette collaboration, coopération sur le terrain s’est toujours montrée d’une très très grande efficacité », confie-t-il.

Le Général de division Marc Conruyt est rappelé à l’Etat-major des armées françaises, où il servira au sein de l’armée de terre, son corps d’origine.