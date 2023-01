Tchad-éducation : les dates des examens et concours de fin d’année sont connues

Le calendrier des examens et concours de l’année scolaire 2022-2023, a été dévoilé ce mardi 17 janvier 2023.

A travers un arrêté conjoint, le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Moussa Kadam et son collègue de Formation professionnelle, Ousmane Moussa Mahamat rendent public, les dates de déroulement des examens et concours de l’année scolaire en cours.

Ledit calendrier fixe les concours d’entrée dans les différents cycles et filières d’enseignement technique et de la formation professionnelle (2nde AB, BT, BI, 1ère année de BEP et CFTP) au 3 juin 2023. Le Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) se déroulera du 4 au 14 juin 2023. Le Brevet de Technicien (BT), le Brevet de Fin de Formation Technique et Professionnelle (DFFTP) sont prévus, eux, pour les 14 et 15 juillet 2023.

