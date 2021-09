Tchad : échange téléphonique entre la chancelière Allemande et Mahamat Idriss Deby

Le président du Conseil militaire de transition a eu un échange téléphonique avec Angela Merkel le 28 septembre. Mahamat Idriss Deby a fait l’annonce sur son compte Twitter

L’essentiel de la discussion a porté sur l’évolution de la transition au Tchad et les défis sécuritaires. « Nous avons eu ce matin un échange téléphonique avec la Chancelière Angela Merkel. L’entretien a porté sur les différents aspects de l’évolution de la transition au Tchad. Notamment la formation du Conseil National de Transition, les préparatifs du Dialogue National Inclusif. », Peut-on lire.

Dans la même lancée, la chancelière a relevé la nécessité d’accompagner le Tchad dans un processus. De manière à faire réussir la transition et le chronogramme fixé.

Aussi, l'occasion a été toute indiquée pour souligner la nécessité de l'accompagnement et de l'appui de l'Allemagne et de l'Union Européenne pour réussir la transition et le chronogramme fixé. (2)

