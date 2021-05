Tchad : échange entre l’ambassadeur des Etats-Unis et les leaders du mouvement de revendication

Le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade des États-Unis, David Gilmour s’est entretenu avec les responsables du mouvement de revendication Wakit Tama le mercredi 26 avril 2021

Les discussions ont été axées sur le processus de transition politique au Tchad et l’organisation du dialogue national inclusif qui sera organisé. Le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l’Homme, Mahamat Nour Ibédou a participé aux discussions.

Le diplomate américain et le mouvement de revendication Wakit Tama ont : « souligné l’importance d’organiser un dialogue national inclusif ouvert à toutes les parties prenantes et de construire des institutions fortes et indépendantes », confie l’ambassadeur des Etats-unis

Le chargé d’affaires de l’ambassade des Etas-Unis également a exprimé son soutien au droit fondamental de rassemblement pacifique et a affirmé qu’il continue d’encourager tous les tchadiens à s’unir pour bâtir un gouvernement représentatif et démocratique.

La plateforme Wakit Tama s’oppose farouchement à la gestion de la transition par la junte. Elle entend organiser des manifestations jusqu’à obtenir gain de cause. Plus de 10 personnes ont perdu des vies au cours des marches précédentes ; de nombreux blessés ont également été enregistrés.