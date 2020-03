Tchad : du personnel de santé en formation

Dans le souci d’améliorer le système sanitaire dans les districts de Mongo et de Mao, une formation a été organisée ce mardi 17 mars 2020.

Ils sont au nombre de 27 au total et ont été choisis pour prendre part à un atelier de formation. Celle-ci intervient dans un contexte où les institutions sanitaires des deux villes sont confrontées de nombreuses difficultés. Les centres de santé fonctionnent difficilement à cause d’une insuffisance du plateau technique, le manque de recyclage du personnel. En plus des facteurs infrastructurels et techniques, s’ajoute les pesanteurs socio-culturels. Pour restreindre les difficultés, l’atelier de lancement du diagnostic et de la planification de renforcement du système de santé des deux districts sanitaires s’est tenu le 17 mars.

Les travaux avaient pour objectif l’amélioration et de renforcement du système de santé et sécurité, en faisant intervenir les organisations de la société civile, les délégués sanitaires et les décideurs dans le domaine de la santé.

Les bénéficiaires de la formation devront faire large écho sur le diagnostic et la planification de renforcement du système de santé dans les deux districts. Il sera aussi question de définir les termes de références du comité de pilotage et d’adopter le chronogramme des activités.

Le gouverneur de la province du Kanem Hassan Terap a demandé aux apprenants d’avoir l’esprit d’observer et aux organisateurs d’observer la feuille de route élaborée, afin d’apprécier les niveaux d’améliorations des différents piliers du système de santé. Il invite les parties prenantes des deux districts sanitaires à une mobilisation franche et responsable pour atteindre les objectifs.