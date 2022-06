Tchad : Dr Mbaidedji Dekandji demande de faire du don de sang un devoir citoyen

A l’occasion de la 19eme édition de la journée mondiale du don de sang, qui se célèbre ce14 juin 2022, la secrétaire d’Etat à la santé exhorte tout tchadien à s’impliquer dans le don de sang.

La Secrétaire d’Etat à la santé publique et à la solidarité nationale Dr Mbaidedji Dékandji Francine a fait une déclaration relative à la journée mondiale du donneur de sang. Pour elle, donner du sang est un devoir citoyen.

Cette 19ème édition est placée sous le thème : « donner son sang : un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauver des vies ». Elle vise à mettre en exergue l’importance du don de sang dans la vie humaine mais aussi de vulgariser la culture de ce geste humanitaire, simple ami indispensable pour sauver des vies a tenu à souligner la Secrétaire d’Etat.

Dr Mbaidedji Dékandji Francine indique que la demande de sang et de ses dérivés est plus pressante chez les femmes enceintes du fait des complications des suites de couches ; elle est encore plus prononcée chez les enfants à cause du paludisme et maladies génétiques telles que la drépanocytose.

La Secrétaire d’Etat à la santé publique invite tous les Tchadiens à rejoindre la famille des donneurs de sang, dans un élan citoyen soutenu par la générosité et la solidarité. Elle assure que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité du donneur de sang.