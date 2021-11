don de matériels roulants et informatiques pour deux Cours d’Appel

Le 03 novembre 2021, le PNUD a offert des moyens roulants et du matériel informatique pour la Cour d’Appel de N’Djamena et de Sarh. L’acte de remis est signé entre le ministre de la Justice et le représente du PNUD.

Dans la cour du ministère de la justice un grand nombre des moyens roulants et équipements informatiques sont remis au ministre de la justice garde des sceaux, Mahamat Ahamad Alhabo. C’est un don du PNUD destiné de la chaîne pénale de la Cour d’appel de N’Djamena et de Sarh.

Dans sa déclaration le représentant résident du PNUD note que, son organisation s’est engagée aider le ministère de la justice à numériser ses services centraux. Il invite les bénéficiaires d’en faire bon usage. Cet appui de PNUD contribuera à la réforme et à la modernisation de la justice.

Le ministre de la justice souligne que : « cet appui de PNUD s’inscrit en droite ligne et en conformité totale avec la politique sectorielle de la justice (2018-2027). C’est un précieux investissement qui je l’espère servira aux magistrats et leurs collaborateurs à travailler dans des meilleures conditions et offrir ainsi une justice de qualité au profit de la population tchadienne. Il attend de ses collaborateurs, ‘’rigueur et sérieux dans l’utilisation et la gestion de ces précieux outils de travail.’’

« Vous serez désormais capables de fonctionner comme des maillons d’une même chaîne de la police judiciaire à la maison d’arrêt en passant par le parquet, cours et tribunaux en assurant une transmission rapide et fiable des informations. » J’encourage le PNUD à travers l’équipe du projet à poursuivre ce processus de digitalisation des institutions de la chaîne pénale, poursuit le ministre.