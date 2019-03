Tchad : Docutrail et Eduthentic, deux plateformes au service des entreprises et des étudiants

Toumai Hanana Technologie est désormais le représentant commercial au Tchad des solutions de Clawd Technologies. A travers Docutrail et Eduthentic, les étudiants et les entreprises pourront sécuriser leurs documents.

Docutrail, une plateforme pour les entreprises

Docutrail est la solution de dématérialisation apportant une valeur puissante et unique à toutes les entreprises en matière de conversion de documents, archivages. La garantie est apportée grâce à la chaîne de traçabilité legally authentic des documents numérisés. La solution abordable et facile à mettre en œuvre peut être intégrée dans la blockchain et aux logiciels utilisés par les entreprises. DOCUTRAIL assure la chaîne de traçabilité par le biais de certifications et de vérifications humaines rendant les pdf infalsifiables et conformes aux lois nationales et internationales (ISO 13028, ISO 16684, ISO 15489, ISO 27001).

« Docutrail apporte aux entreprises tchadiennes la solution de conversion de leurs documents et offre aux clients des services de dématérialisation uniques et sur demande. L’objectif est de permettre aux entreprises de se différencier de leurs concurrents et de développer leur chiffre d’affaires. Nous garantissons une conservation infalsifiable des documents numériques tout au long de leur cycle de vie » précise Sigui POUIDANKREO, Président-directeur général de Toumai Hanana Technologie et représentant commercial de Clawd Technologies Tchad.

Eduthentic pour certifier la légalité des diplômes

A cause de la prolifération des faux diplômes, il est de plus en plus difficile pour les étudiants de trouver un travail, pour les établissements d’enseignement et les employeurs potentiels, d’obtenir des informations précises sur les candidats. EDUTHENTIC, qui apporte la solution de lutte contre les faux diplômes et certificats, est la seule plateforme conviviale et abordable qui vérifie l’authenticité des diplômes tout en les intégrant au sein de la Blockchain. Eduthentic permet aux étudiants de faire certifier leurs diplômes pour une reconnaissance légale de leurs compétences.

« Eduthentic permet aux étudiants de sécuriser, de partager et de stocker facilement leurs diplômes, certificats et relevés de notes tout au long de leur carrière, quel que soit le pays dans lequel les étudiants travailleront », renchérit Sigui POUIDANKREO.