Tchad-DNIS : les participants favorables à la création d’une Cour de justice militaire

La synthèse des travaux de la commission thématique n°2 a été rendu en marge des travaux du 3 octobre 2022. Il est prévu le réaménagement et la révision des grandes institutions de la république.

Les assises du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent au palais de la culture de N’Djamena. Les travaux du 03 octobre ont permis de restaurer quelques structures, donner plus de pouvoir à certains institutions, de maintenir certaines et d’en créer d’autres.

Au rang des institutions maintenues, on cite entre autres, La Haute autorité des médias et de l’audiovisuel et la Commission nationale des droits de l’homme la Cour suprême, la Haute cour de justice, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes.

Les grandes institutions à restaurer sont ‘’Le médiateur de la République’’ et ‘’l’Autorité de gestion des chefferies traditionnelles’’.

Après débat, les participants sont également favorables la création d’une Cour de justice militaire.

Pour lutter contre la corruption, il a été annoncé une juridiction en charge de la repression des crimes financiers ?