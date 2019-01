Tchad: dix ans de prison contre un colonel de police

Le colonel de police Ahmat Senoussi Ochi poursuivi pour séquestration, torture et coups et blessures volontaires mortels a été condamné, vendredi par la justice tchadienne, a dix ans de prison ferme et 500 000 f cfa d’amende.Le verdict prononcé au palais de justice de N’Djaména concerne aussi les deux complices de l’officier de police qui prennent aussi dix ans de prison et la même amende. Le juge a prononcé aussi la radiation de l’officier du corps de la police nationale du Tchad.

Le colonel Ochi et ses complices ont été arrêtés début janvier 2019 pour avoir torturé le jeune Oumar Hissein accusé de vol. La victime avait été accusée d’avoir volé des meubles chez le colonel. Malgré la torture, Oumar Hissein avait nié tout acte de vol.

La vidéo de torture a été postée sur les réseaux sociaux. Après des investigations, la justice a mis la main sur l’officier de police qui avait déclaré lors de l’audience qu’il n’était pas présent lorsque le défunt Oumar Hissein avait été torturé.