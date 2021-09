Tchad : distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à N’Djamena

Des moustiquaires imprégnées gratuitement distribués à N’Djamena ce lundi 20 septembre 2021. C’est une initiative du ministère de la santé publique à travers le programme national de lutte contre le paludisme.

Le paludisme constitue le premier motif de consultation dans les formations sanitaires du pays. La majorité des victimes sont les enfants de moins de cinq ans. Pour lutter contre ce fléau, le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale et ses partenaires à travers le programme national de lutte contre le paludisme organisent pour la quatrième fois la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés d’insecticide de longue durée d’action.

Les bénéficiaires du jour sont les populations des le 1er et 9ème arrondissement.

La SGA du ministère de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Mbaidedji Dekandji Francine met en garde. D’après elle, ces kits sont prévus pour la protection contre le paludisme. L’utilisation des moustiquaires à d’autres fins est de fait interdite. Elle a lancé un appel aux leaders politiques, administratifs, religieux et traditionnels, aux décideurs, dirigeants d’organisations et aux populations de s’engager résolument à leurs côtés dans cette bataille contre le paludisme.

Les superviseurs et les agents formés pour cette circonstance vont passer dans tous les ménages de la ville de N’Djamena pour procéder à la distribution gratuite de ces moustiquaires.