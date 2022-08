Tchad : distribution des kits alimentaires aux victimes d’inondations à N’Djamena

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdel-madjid Abderahim a lancé le 17 août 2022, une opération de distribution des kits alimentaires aux victimes d’inondations.

Le maire premier adjoint du 7eme arrondissement Anne Gao a au nom des citoyens remercié les plus hautes autorités du pays pour cet acte de solidarité en faveur des ménages sinistrés.

La coordination résidente du système des Nations unies au Tchad Violette Kakyomya a rassuré le Gouvernement à travers le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale que les agences onusiennes sont mobilisées pour accompagner l’initiative d’aide aux familles, victimes d’inondations. Toutes les dispositions sont prises dit- elle pour appuyer les différents axes du plan d’urgence élaboré pour gérer la crise liée aux inondations.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdel-madjid Abderahim a au nom des plus hautes autorités de la République présenter sa compassion aux couches touchées et rappelé que le Président du Conseil Militaire de Transition Mahamat Idriss Deby Itno suit de plus près cette grande opération de distribution des vivres aux populations victimes d’inondations.

Dr Abdel-madjid Abderahim a également rassuré que l’opération va s’étendre dans toutes les provinces ayant enregistrées des familles sinistrées. Il a instruit les équipes chargées de la distribution de mener à bien et rationnellement cette opération qui vise à soulager la souffrance des personnes dépourvues suite aux pluies diluviennes qu’a enregistrées le pays cette année.

Le ministre de la santé publique et de solidarité nationale a tenu aussi à rassurer la population que la situation sanitaire n’est pas occultée et les mesures sont prises pour faire face aux éventuelles maladies hydriques.

Des bénéficiaires ont salué ce geste de solidarité du Gouvernement en leur faveur.

Source : ministère de la Santé publique