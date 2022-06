Tchad : distribution d’aliments destinés aux bétails dans quatre provinces

Le ministère de l’Elevage a organisé le 20 juin 2022, une cérémonie de lancement des opérations de distribution d’aliments pour bétails dans quatre provinces affectées par la crise.

Pour faire face à la crise pastorale qui impacte négativement le cheptel et la vie de la population, le ministère de l’Elevage a décidé d’apporter un appui aux éleveurs. Ainsi, 600 tonnes des aliments pour bétails ainsi que des antiparasitaires et fortifiants seront distribués gratuitement aux ménages d’éleveurs et agro-éleveurs.

Ces produits seront remis aux éleveurs des provinces ciblées, à savoir, le Hadjer-Lamis, le Batha, le Barh El Gazal et le Kanem.

D’après le ministre de l’Elevage et des Productions animales Dr Abderahim Awat Atteib : « la dépendance partielle de notre économie à l’élevage nous impose la nécessité de trouver des solutions idoines et durables aux problématiques du secteur de l’élevage dont les crises pastorales. »

La gouverneure de la province de Hadjer – Lamis, Amina Kodjiyanan, pour sa part exhorte, les éleveurs et leurs associations respectives à s’impliquer afin de marquer la réussite de cette opération de distribution, le tout dans une atmosphère conviviale et calme.

