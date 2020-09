Tchad : dialogue sociale, « le projet évolue très positivement et très bientôt, le Pacte triennal verra le jour », ministre de la fonction publique

Le ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Payimi Deubet a présidé ce jour la rencontre du Haut comité technique et tripartite du dialogue sociale. Il en ressort que tout avance dans le bon sens

Le Haut comité technique tripartite s’est réuni cet après-midi, au Palais Présidentiel. La séance est dirigée par le président dudit Comité, le Ministre d’Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Kalzeubé Payimi Deubet. « Nous avons échangé sur deux points essentiels notamment, l’application des dispositions des termes de l’accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux et l’état d’avancement de l’élaboration du Pacte social triennal. Au niveau du premier point, nous avons suffisamment discuté sur les difficultés rencontrées et des instructions y afférentes ont été données pour l’application des dispositions du protocole d’accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux », confie le ministre de la Fonction publique, du travail et du dialogue social, M. Ali Mbodou Mboudoumi au sortir de la rencontre. Pour rappel, le 09 janvier 2020, le gouvernement et les partenaires sociaux sous l’implication personnelle du Chef de l’Etat IDRISS DEBY ITNO ont convenu de la signature d’un pacte social triennal. Interrogé sur la question, le ministre de la Fonction publique, du travail et du dialogue social, M. Ali Mbodou Mboudoumi déclare que « le projet évolue très positivement et très bientôt, le Pacte triennal verra le jour ».