Tchad : Dialogue national, le CODNI édifie les leaders religieux sur l’avancée des travaux

Le Comité d’organisation du dialogue national inclusif a rencontré les autorités religieuses le 10 janvier 2021. L’objectif est d’informer sur les préparatifs du dialogue national en perspective.

En prélude au dialogue national inclusif, prévu le 15 février prochain, le Comité d’organisation organise une série de rencontres, d’échanges et de partage. Ce sont des Journées d’information sur le processus du dialogue national inclusif, fait savoir le ministre d’Etat à la Réconciliation nationale et au Dialogue, Acheik Ibni Oumar.

C’est dans ce cadre que les leaders des différentes confessions religieuses ont été abordés. Des informations sur plusieurs thématiques ont été présentées. Notamment sur, la réforme de l’État, le mandat du président de la République de cinq ans renouvelable une seule fois, la question du respect des droits et libertés fondamentales, le droit et la liberté syndicale, les libertés de réunion et de manifestation, la question de la démocratie, la libre adhésion des citoyens, le principe du vote, la liberté de la presse et son indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs, la détention arbitraire et la séquestration des personnes incarcérées, la question des personnes handicapées, la protection de la petite enfance et les droits à la retraite et la pension des retraités.

Ces séances de travail s’enchaineront jusqu’au 22 janvier 2022. Avec les organisations de la société civile, les partis politiques, les ONG, les institutions, les secrétaires généraux des ministères et les personnes handicapées.