Tchad : dialogue national inclusif- une mission du CODNI en Europe et en Amérique

Le Comité d’organisation du Dialogue National Inclusif annonce l’arrivée d’une Mission spéciale dédiée à la zone Europe et Amérique, à Paris le 11 novembre 2021.

Dans le cadre des consultations auprés des Forces Vives de la Nation de f’intérieur et de l’extérieur du Tchad, en vue de la tenue prochaine des assises du Dialogue National Inclusif, le Comité d’organisation du Dialogue National Inclusif (CcODNI) annonce à l’opinion publique nationale et internationale, l’arrivée à Paris, de la Mission zone Europe et Amérique. Madame Ndolenodji Alixe Naimbaye, cheffe de Mission, assistera avec son équipe aux concertations préparatoires du Dialogue National Inclusif portées par les membres de la diaspora tchadienne de France, les 13 et 14 novembre 2021.

Le Comité d’organisation du Dialogue National Inclusif espère une participation active et riche en contribution à l’occasion de cette rencontre de réflexions et d’échanges.