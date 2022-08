Tchad : Dialogue national inclusif, les travaux se poursuivent au Palais de la culture

Les premiers points des activités du dialogue national inclusif ont déjà été abordés. La proposition du règlement intérieur a été présentée le 25 août 2022 par le comité d’organisation.

Les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent à l’ancien palais du 15 janvier en l’absence des Transformateurs, du Fact et des membres de la plateforme Wakit Tamma. Pour la deuxième journée, les participants se sont penchés sur l’adoption du règlement intérieur. L’adoption dudit document est prévue ce vendredi 26 août 2022.

Les quatre titres ont d’ores et déjà été examinés. Il s’agit entre autres, des dispositions générales, de l’organisation et du fonctionnement du dialogue national inclusif et souverain, du déroulement des travaux du Dialogue national inclusif et souverain et des dispositions diverses et finales.

Après avoir adopté le règlement intérieur, l’Assemblée plénière procèdera à la mise sur pied du présidium. Il sera composé de 21 membres, chapeauté par un président.

Tchad : reprise des travaux du dialogue national inclusif et souverain