Tchad : deux présumés voleurs tués par balles à la raffinerie de Djarmaya

Des militaires en faction à la raffinerie de Djarmaya ont ouvert le feu sur des présumés voleurs à l’aube du mardi 22 septembre 2020. Deux des huit présumés cambrioleurs ont succombé aux blessures, 1 blessé et 5 en cabale

Dans la matinée de mardi dernier, 8 voleurs auraient essayé d’entrer dans la raffinerie de N’Djamena aux environs de 4h. Ces derniers ont d’après des sources sécuritaires, été repérés par les soldats en charge de la sécurité de cette structure. Les soldats ont ouvert le feu, 3 des 8 prétendus cambrioleurs ont été atteints par les tirs. Deux d’entre eux ont succombé aux blessures et l’un d’entre eux est grièvement blessé.

Le blessé a été capturé par les hommes en tenue. Les cinq autres ont pu s’échapper.

Des membres de la société civile et certaines leaders estiment que les militaire auraient devrait opter pour des tirs de dissuasion plutôt que d’ouvrir le feu sur ces derniers. Ils appellent à l’ouverture d’une enquête indépendante pour définir les circonstances de l’incident et situés les responsabilités des uns et des autres

Plusieurs se sont indignés contre la facilité à ouvrir le feu sur des citoyens citoyens tchadiens. Ils estiment que la mort de tout tchadien par balle est trop. D’après eux, ils existent des procédés pour éviter de faire des morts pour des présomption de vol.