Tchad : deux officiers radiés des effectifs de l’armée pour fautes graves

Par décret n°759/PCMT/PMT/MDPCCDNACVG/2021 du 08 novembre 2021, deux officiers de l’armée sont radiés. Ils sont accusés de fautes graves.

Le colonel Hassane Kalibou Sougou ID: 92831485 et le Sous-Lieutenant Youssouf Mougou Nessek ID: 09081848, sont cassés au grade de soldat de 2ème Classe, et radiés du contrôle des effectifs des Forces de Défense et de Sécurité pour faute grave.

Les intéressés n’auront droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d’indemnité compensatrice.

Le colonel Hassane Kalibou Sougou est par ailleurs, chef de canton Donza. Le 25 octobre il a été interpellé et mis aux arrêts à la direction générale de renseignement militaire. On lui reproche d’avoir accusé l’armée tchadienne d’être en connivence avec des coupeurs de route dans la province de Borkou.