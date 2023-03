Tchad : deux ministères apportent des solutions à la congestion routière

Les ministères des Transports et de la Sécurité routière s’unissent et mettent sur pied des stratégies pour lutter contre les embouteillages dans la ville de N’Djamena.

La gestion de la circulation et la sécurité routière dans la ville de N’Djamena est inscrit en priorité dans l’agenda du ministère des Transports et celui de la sécurité routière. Les chefs de départements de ces deux institutions ont organisé un point de presse le 23 mars 2023, pour annoncer la stratégie mise en place pour gérer les problèmes de l’encombrement sur le réseau routier. Une stratégie qui vise à mettre fin, si non réduire, le taux d’accident de la voie public et la perte des vies humaines.

En guise de solution à cette congestion routière, ces mesures urgentes suivantes sont proposées :

– Ouvrir la voie de Contournement (sectionnement du GBA) au niveau de la jonction avec l’Avenue Général Ali Ibrahim (Rue de 30m), en face de la Station 3SH ;

– Renforcer la présence des Forces de l’Ordre sur certaines intersections à grande affluence aux heures de pointe, notamment les Viaducs et certains Rond-points ;

– S’assurer du bon fonctionnement des feux tricolores ;

– Engager l’ONASER et les Volontaires en appui aux Forces de l’Ordre pour distribuer des flyers et des prospectus, ayant des messages de prévention routière.

Plus particulièrement en ce mois de Ramadan, un plan de riposte et de gestion de trafic est mis en place. Lequel plan de riposte se traduit également par la sécurisation des personnes et de leurs biens.