Tchad : deux ans après, la poliomyélite semble avoir reculé au pays

Le Comité technique de transition de la poliomyélite a tenu le 28 mars 2019, sous la présidence du sous-directeur de la vaccination, Youssouf Ahmat Annadif, une réunion au ministère de la Santé publique.

Après deux années successives sans détection du polio virus sauvage au Nigeria, le polio virus sauvage de type 1 (PVS1) a refait surface dans l’État de Bornou en 2016 avec la notification de 4 cas. Des polios virus circulant, dérivés du vaccin de type 2 (PVDV2), ont également été signalés en mars et en novembre 2016 respectivement dans les États de Borno et Sokoto.

Pour relever les perspectives d’avenir avec la baisse des financements futurs en faveur de la poliomyélite, il faut trouver des alternatives pour anticiper et ne pas perdre les acquis. Cette situation a interpellé tous les pays de la région du Bassin du Lac Tchad et leurs partenaires, pour intensifier les intensifier les activités de prévention et de contrôle afin d’empêcher la résurgence de cette épidémie dans cette partie du monde.

Pour pallier à cette situation, il est prévu le renforcement du Programme élargi de vaccination de routine et la surveillance épidémiologique dans les provinces frontalières du Nigeria.

Cette réunion a regroupé les représentants des partenaires, les cadres du ministère de la Santé publique et les responsables de la société civile œuvrant dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination.