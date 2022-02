Tchad : désormais les stages seront rémunérés au CHU de référence national

La résolution a été adoptée à l’issue du conseil d’administration du 08 janvier 2022. Les assises étaient dirigées par le ministre de la Santé publique, par ailleurs, PCA du centre hospitalo-universitaire de référence nationale.

Le ministère de la Santé publique a décidé de prendre en compte les difficultés que rencontrent les étudiants des facultés de médecine en stage pratique. C’est dans cette visée, que le Conseil d’administration du CHU décide d’octroyer les indemnités à ces apprenants qui apportent un appui important dans le processus de prise de soins des malades.

Le conseil a fixé à 50.000 FCFA les indemnités, par rapport à l’importance du stage et les besoins qu’éprouvent les étudiants stagiaires. Cette mesure vise à améliorer les performances des services de l’hôpital dans la prise en charge effective des patients, les innovations et les perspectives.

Le ministre, président du conseil d’administration a renvoyé, l’adoption des rapports administratifs et financier de même que le budget et le plan d’action de l’an 2022 a une prochaine séance qui doit se tenir le 26 février courant. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a fait observer aussi que le conseil d’administration a pour rôle d’orienter l’équipe dirigeante, de déterminer les axes stratégiques des actions à mener et de proposer des pistes des solutions aux difficultés relevées.

Les subventions allouées par l’Etat ont pour but ultime d’assurer et d’améliorer la qualité des soins et seul le rendement, la gestion rationnelle des ressources, l’exécution du plan d’action avec le budget établit, constituent des indices d’appréciation de la bonne gouvernance et du bon fonctionnement d’un hôpital a fait remarquer le ministre.