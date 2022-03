Tchad : désormais le transport interurbain s’effectue entre 4 h du matin et 21 h du soir

C’est une décision du ministre de la Sécurité publique, Idriss Dokony Adiker. Il a règlementé les horaires du transport interurbain dans tout le pays.

Le ministre de la Sécurité publique, Idriss Dokony Adiker, par arrêté n° du 001, du 6 mars 2022 réglemente la circulation des véhicules agréés pour l’activité de transport interurbain des personnes.

Dorénavant, le transport interurbain des personnes s’effectue entre 4 heures du matin et 21 heures sur l’ensemble du territoire national, fait savoir le ministre. « Tout véhicule contrevenant sera saisi et mis en fourrière et subira les sanctions prévues par les textes en vigueur », prévient, Idriss Dokony Adiker.

Toutefois, il est précisé que, cette mesure ne s’applique pas aux véhicules appartenant à l’Administration publique, aux particuliers et à ceux disposant des autorisations spéciales de circuler.

Cette mesure fait suite à la récurrence des accidents nocturnes sur les voies publiques. Le dernier en date est drame mortel d’Oum-Hadjer Mangalmé, causant la mort de 39 personnes.