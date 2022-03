Tchad : désormais c’est le ministère de la culture qui autorise toutes manifestations culturelles et artistiques

Dans le but d’améliorer le partenariat et l’encadrement des manifestations culturelles et artistiques, le ministère de tutelle fixe de nouvelles bases. La ministre la Culture, Achta Djibrine Sy invite tous les promoteurs à requérir son aval avant tout évènement.

Dans une circulaire du 25 février 2022, le ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité Achta Djibrine Sy invite tous les promoteurs à se signaler avant toutes manifestations. Pour elle, la décision d’organiser les manifestations culturelles et artistiques doivent obligatoirement être fournie par son département.

La ministre en charge de la culture interpelle, les membres des Associations de promotion des activités culturelles à base communautaires, Les promoteurs et organisateurs d’activités culturelles et les entrepreneurs culturels et événementiels à se conformer à la norme. Pour Achta Djibrine Sy, la volonté est : « d’améliorer le partenariat et l’encadrement des manifestations culturelles et artistiques. »

Un arrêté fixant les modalités pratiques sera rendu public dans les jours à venir, conclut la note.