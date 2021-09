Une mère de triplés est en situation de détresse dans le village Al-Midodile, situé au sud d’Am-Timan. Les trois garçons ont vu le jour le 31 août 2021. La famille appelle à l’aide.

Une jeune mère et ses triplés dans une situation précaire dans la province du Salamat. Malgré dons et mains levées, la dame et ses trois nourrissons peinent à joindre les deux bouts. Ils sont soumis au problème de prise en charge médicale et nutritionnelle. Surtout la localité est submergée par les inondations en cette période. Quelques bienfaiteurs ont eu à apporter leur aide.

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, Amina Priscille Longoh a également envoyé un message à la famille. Elle s’engage à prendre en charge la mère et ses enfants pendant un an. Elle a d’ores et déjà envoyé une assistance financière à la famille.

Dans l’élan de solidarité, le gouverneur de la province du Salamat s’est également démarqué. Abdoulaye Ibrahim Siam a remis des fournitures essentielles et une assistance financière destinées aux nouveaux nés et leur maman. L’association « Darbadja Zakouma » proche de la maman depuis l’accouchement, se réjouit de la mobilisation. C’est un fait presqu’inédit dans cette partie du pays.