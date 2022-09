Tchad : des tirs de gaz lacrymogènes pour disperser les militants qui accompagnent Masra

La police fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser de nombreux militants de Transformateurs qui ont décidé d’accompagner leur leader au Tribunal de Grande Instance.

Dans une convocation du 08 septembre 2022, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena demande à Dr. Masra Succès de se présenter au parquet vendredi 9 septembre pour une affaire le concernant. Le motif de la convocation n’a pas été précisé dans le document.

«Je répondrai présent à la convocation du procureur ce matin. J’irai en marchant et en chantant pour la liberté de mon Peuple et quelqu’un me souffle que sur ce chemin des durs qui tracent le chemin, je ne serai pas seul, le plus fort nous conduira lui-même dans les sentiers de justice à cause de son nom, car il est avec nous. Je partirai à 7h pour être sûr d’arriver à 8h. Dieu bénisse ce Peuple debout pour sa Liberté. », Annonce le leader des Transformateurs sur sa page Facebook.

De milliers de personnes se sont mobilisés ce matin à l’effet. Au moment de quitter le siège du Parti pour la Cours, le cortège des Transformateurs a fait face aux gaz Lacrymogènes les obligeant à se retrancher au quartier général. Des blessés sont signalés.