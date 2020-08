Dans un arrêté signé le 25 août dernier, le ministre en charge du sport et de la jeunesse et des sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian compte faire la promotion et la vulgarisation du sport au Tchad

Le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian a l’intention de valoriser le sport tchadien par l’octroi des primes d’excellence aux meilleurs sportifs tchadiens. Ce, pour booster ces derniers et les encourager à un meilleur rendement. Le membre du gouvernement entend offrir ces primes par trimestre pendant un an. Laquelle permettra de soutenir les sportifs dans leurs scolarités, assurer leurs déplacements, garantir une prise en charge médicale et assurer une préparation conséquente aux échéances sportives.

La prime est ouverte aux sportifs tchadiens évoluant au pays et à l’extérieur. Les premiers bénéficiaires seront connus dès janvier 2021, en fonction des performances réalisées au cours de l’année 2020

Les conditions d’éligibilités selon la note sont les suivantes. Le sportif ou la sportive doit être sélectionné dans l’équipe nationale, en discipline individuelle ou collective, gagner au minimum deux matchs ou passé deux tours préliminaires consécutifs lors des compétitions continentales ou mondiales, à savoir les jeux de la francophonie ou les championnats d’Afrique.