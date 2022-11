Tchad : Des militaires tués dans une attaque jihadiste

L’incursion djihadiste intervient une semaine après une visite du président de la transition, Mahamat Idriss Deby Itno.Des militaires Tchadiens ont été tués mardi par des jihadistes qui ont attaqué un poste de l’armée dans l’ouest du pays, a rapporté le porte-parole de la présidence, dans un communiqué parvenu à APA.

Brah Mahamat a précisé que cette attaque a fait une « dizaine » de morts et « des blessés », « au petit matin » près de Ngouboua.

Le journaliste Wassin Nasr, spécialiste des questions djihadistes, a dressé, selon ses sources, un bilan d’au moins « 35 militaires dont commandant de la base tués et un nombre très important de blessés ».

L’attaque a été perpétrée dans la région du lac Tchad, aux confins du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, où les groupes jihadistes Boko Haram et sa branche dissidente Etat Islamique en Afrique l’Ouest (Iswap) s’en prennent régulièrement aux armées et aux civils dans les quatre pays.

« Cette énième attaque surprise vient confirmer la présence encore plus active de la nébuleuse de Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad », a insisté le porte-parole de la Présidence.

L’unité des forces de défense, cible de l’attaque, avait été dépêchée en précurseur pour installer un poste avancé de l’armée dans l’île de Bouka-Toullorom entre Ngouboua et Kaïga, a déclaré Brah Mahamat. « Les jihadistes ont entamé l’attaque dans la nuit jusqu’à l’aube », a ajouté le journaliste de France24.

Cet incident contre l’armée tchadienne intervient seulement quelques jours après une visite du Général Mahamat Idriss Deby Itno dans la localité, afin de « galvaniser les troupes et réorganiser le dispositif sécuritaire », a indiqué la Présidence de la République.

Le Président de la Transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a appelé la communauté internationale « à prendre la pleine mesure de cette menace réelle et à agir en conséquence ».