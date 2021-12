Tchad : une quantité importante de faux médicaments saisie à N’Djamena

Une mission du laboratoire et de médicament a visité quelques structures sanitaires privées ce 23 décembre 2021. Des médicaments de qualité douteuse saisis et une pharmacie d’achat a été fermée.

Une mission pilotée par le directeur du laboratoire et de médicament a visité quelques structures sanitaires privées ce 23 décembre 2021. Des médicaments de qualité douteuse sont saisis et une pharmacie d’achat a été fermée.

C’est le Directeur de laboratoire et de médicament Dr Mahamat Badawi Mahamat qui a conduit la mission. Avec son équipe, ils ont fait une descente inopinée dans deux structures sanitaires privées. La mission s’inscrit dans le cadre de la mission d’inspection des formations sanitaires.

Au quartier Djari dans le huitième arrondissement, la délégation a visité le cabinet médical Al-inaya. Dans cet établissement, une quantité importante de médicament de qualité douteuse est saisie. Ainsi que des vaccins et réactifs qui ne respectent pas les conditions de conservation ont été saisies.

Dans la vérification des documents, il ressort que le responsable de cette formation utilise une fausse autorisation de fonctionner.

Au quartier Kamda, une Pharmacie d’achat est fermée en présence d’un huissier. « Cette pharmacie viole les principes en administrant des soins aux malades. »

Le Directeur de laboratoire et de médicament Dr Mahamat Badawi Mahamat a indiqué que la mission va s’étendre dans les autres arrondissements de la ville de Ndjamena. Ceci pour démasquer et fermer toutes les établissements sanitaires et officines privées qui ne respectent pas la loi.