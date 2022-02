Tchad : des matériels de travail remis à la GNNT de Massaguet

Les éléments de la Garde Nationale et Nomade DU Tchad (CNNT), en faction dans les postes de surveillance des couloirs de transhumance à Massaguet, Dourbali et Ngouri dotés de de matériels roulants et de communication.

Les matériels remis sont entre autres, des motos, un véhicule et des talky walky. La délégation était conduite par le commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT), le général de brigade Abakar Choua Allahi. Cette offre entre dans le cadre du Projet d’Appui aux Forces de Sécurité de l’Intérieur (PAFSI). Avec pour d’outiller les différents postes de surveillance des couloirs de transhumance en matériels de travail et moyens roulants.

Dans le département de Haraze Al Biar, Massaguet, cinq motos, un véhicule et des talkky Walky ont directement été remis au sous-préfet de Massaguet, Tahir Hakoumaye. « Nous remercions le gouvernement pour tout le travail qu’il fait sans relâche pour la sécurité et le bien-être de la population surtout en faveur du maintien de la cohabitation entre éleveurs-agriculteurs », se réjouit l’administrateur.

Le commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, fait savoir que ces outils faciliteront les taches des éléments de la GNNT postés dans les différentes contrés du pays en vue de bien contrôler les couloirs de transhumance. « Les motos et véhicule que nous avons remis ne doivent être utilisés que dans le cadre de missions commandées. Personne ne peut prétendre l’utiliser pour des fins personnelles », instruit le général de brigade Abakar Choua Allahi.