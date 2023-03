Tchad : des matériels de travail et des enveloppes remis à 7 groupements féminins

Dans le cadre du Programme national d’autonomisation économique et social des femmes, la ministre de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh a remis le 27 mars 2023 les offres.

Ces matériels sont composés des frigos, machines à coudre, machines à broderie, outils pour galettes, glacières, vélos, groupes électrogènes, marmites, bouteilles de gaz de 12kg, plateaux, machines à Spaghetti, nattes et une somme de 1 000 000 par groupement.

Les bénéficiaires se disent très contentes et remercient les autorités de la Transition en général et la Ministre du Genre et de la Solidarité Nationale en particulier pour leur appui sans faille pour le bien être de la femme tchadienne.

Elles ont rassuré la Ministre de faire bon usage des matériels reçus.

La Ministre du Genre et de la Solidarité nationale Amina Priscille Longoh a invité ses sœurs à mieux s’organiser pour pouvoir bien utiliser ces matériels.