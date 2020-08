Tchad : des kits alimentaires seront distribués aux victimes d’inondations

Les membres de la sous-commission assistance se sont retrouvés ce 18 août pour tabler sur les modalités relatives aux sinistrés d’inondation. En perspective, la distribution des kits alimentaires aux sinistrés

Le ministre de la solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul, par ailleurs président du sous-comité assistance du CGCS a réuni son staff ce jour pour tabler sur les modalités relatives à l’assistance aux personnes victimes d’inondations

Au cours de cette rencontre, il a été demandé au directeur de l’ONASA et aux maires de N’Djamena de dresser les listes des nécessiteux. Ils auront chacun, un kit de 50 kilos composé des céréales, du sucre et de l’huile. Le directeur de l’ONASA, Asseid Gamar Assilek a fait savoir que 22640 sacs de céréales sont disponibles pour soutenir les vulnérables.

Pour la première opération, 6848 ménages recevront des kits dans les 12 quartiers du 8ème arrondissement de la ville de N’Djamena.

La ministre de La Ministre de la femme et de la protection de la petite enfance Amina Priscille Longo, partage le souhait de son collègue de la solidarité nationale, l’assistance doit toucher les femmes dans les prisons et les enfants et mamans au niveau des centres sociaux.

Abdoulaye Sabre Fadoul précise que, les vulnérables des provinces, victimes d’inondations doivent également bénéficier de cette assistance

La ministre de la femme et de la protection de la petite enfance Amina Priscille Longo, invite les responsables des centres sociaux à collaborer franchement avec le ministère de la Santé et la solidarité nationale pour réellement aider les femmes et les enfants vulnérables.