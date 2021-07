Tchad : des kits alimentaires remis aux femmes handicapées pour affronter la saison pluvieuse

Au cours d’une cérémonie organisée ce 15 juillet 2021, le ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance a remis 52 kits alimentaires aux femmes handicapées à N’Djamena

Cet apport du ministère de la Femme a pour objectif de permettre à ces personnes vulnérables de soulager les besoins en denrées alimentaires pendant la saison pluvieuse qui se pointe à l’horizon. Les kits sont composés entre autres, des sacs de riz, du sucre et des bidons d’huile. Remis à la confédération nationale des organisations des personnes handicapées et à l’Union nationale des personnes handicapées

Le directeur général technique de l’action sociale et du développement communautaire, Cherif Allachi Galma a laissé entendre que : « ces kits permettrons de soulager les souffrances des personnes vulnérables en ces périodes de pluies ». Il représentait son chef de département à cette cérémonie. Le ministère est disposé à accompagner les personnes handicapées dans la mise en œuvre de leurs activités pour leur autonomisation. Tenant compte de leur vulnérabilité surtout en cette période de soudure qui se pointe à l’horizon, poursuit le représentant de la ministre de la Femme.

L’une des bénéficiaires se prononce après être rentrée en possession de son kit : « au nom des femmes handicapées ici présente, bénéficiaire et non bénéficiaire, nous voulons dire merci au ministère et à la direction pour ce geste. C’est le geste qui compte. ». Parce que nous en tant que femmes handicapées connaissant la situation, ce que nous vivons dans ce pays. Le ministère entend étendre l’œuvre à d’autres organisations.