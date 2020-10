Un atelier de renforcement de capacités en faveur des jeunes filles et femmes journalistes a démarré ce 27 octobre 2020. C’est une initiative de la Maison des médias du Tchad dans ses locaux

Cette session de formation des femmes journalistes se poursuivra jusqu’au 30 novembre 2020. Elle est placée sous le thème : « femme et journalisme compétent » et s’inscrit dans le cadre du projet de construction de la maison des médias du Tchad. Le président du conseil d’administration de la Maison des médias du Tchad explique que, ce projet veut promouvoir le rôle de la femme dans la vie publique en renforçant ses capacités.

Les thématiques prévues sont entre autres : « le journalisme en temps de conflit », « les questions environnementales » et « la politique ». Le président de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel, Dieudonné Djonabaye salue cette initiative qui vise à accroitre les compétences, le savoir et l’accès aux technologies de l’information des femmes. Il pense que ça pourra aider celles-ci à combattre la représentation négative des femmes dans l’environnement médiatique du pays.

Les participantes se disent déterminer et promettent aller jusqu’au bout de cet atelier. Le lancement s’est déroulé dans le respect des mesures prescrites pour éviter la propagation du covid-19.