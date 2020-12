Tchad : des jeunes diplômés en instance d’intégration annoncent des marches de revendication

Une corporation des jeunes dont les dossiers sont en instance d’intégration à la Fonction publique prévoit des marches de protestation du 29 au 31 décembre 2020 pour revendiquer la mise en application la promesse de recruter

Cette organisation de jeunes est constituée du cercle des diplômés du 3ème cycle du Tchad, du Comité des lauréats tchadiens diplômés des écoles professionnelles sous régionale et inter-Etats, du collectif des lauréats du département de philosophie, du collectif des lauréats environnementalistes et agronome et des lauréats du département de géographie. Ils se sont unis pour lutter pour une cause commune, l’intégration spéciale de 2000 jeunes instruit par le chef d’Etat.

Si rien n’est fait avant le 28, « nous allons marcher dans tout le pays », a déclaré l’un des membres du groupe au cours de l’Assemblée générale extraordinaire. Ils mettent en garde les membres de la Commission spéciale de recrutement de 2000 jeunes diplômés à la Fonction publique. Les marches se dérouleront à N’Djamena et dans toutes les provinces.

Ce groupement de jeunes regrette que depuis l’annonce de la nouvelle par le numéro 1 tchadien, seulement 6 000 jeunes ont été intégrés. Ils appellent tous les autres diplômés en instance d’intégration à se joindre à eux, afin de mener la lutte ensemble.