Tchad : des jeunes boudent la visite annoncée de Mahamat Idriss Deby dans une province

Une coalition des associations des jeunes de la province du Logone oriental s’offusque contre la tournée du président de transition dans le sud du pays. Cette organisation appelle au boycott de Mahamat Idriss Deby.

Dans un communiqué de presse parvenu à Journal du Tchad, une coalition des associations des jeunes de la province du Logone oriental conteste la venue programmée du président de transition dans leur circonscription. Une visite qui intervient dans le cadre de sa tournée dans l’ensemble des provinces. D’après la coalition regroupant les associations UJLORD, CSIKE, ADICAM et l’ONG SYJEKOD, : « la tournée du président de la transition dans la province du Logone Oriental n’est qu’une provocation à l’égard de celle-ci à plusieurs titres. »

D’abord, ces organisations reprochent aux autorités de transition de profiter d’une période sombre pour entamer la pré-campagne électorale en faveur de Mahamat Idriss Deby. « D’abord la province est en deuil et quand elle pleurait ses disparus au plus fort de ces massacres, il n’y a pas eu de compassion de la part des autorités et le président était en villégiature dans l’autre côté du pays. », souligne le communiqué.

Ensuite, Telesphore Ngarnaissem, président de l’ UJLORD, estime que : « cette tournée n’est plus ou moins qu’une opération de charme pour les futures joutes électorales. » Il ajoute que si le président de transition voulait compatir avec les familles des victimes des massacres récents, il se serait rendu symboliquement à Baibokoum ou Gore, les différents sites des drames. « C’est de la chimère de croire que le président se rend dans la province pour compatir », se lamente-t-il.

Enfin, la coalition critique également le contexte de la tournée. « Il a choisi expressément le moment où les élèves seront en train de composer le BEF pour s’y rendre afin de perturber ces derniers. Connaissant ce que la visite d’un chef de l’Etat au Tchad entraîne comme mouvements, on voit mal les élèves se concentrer pour les examens. »

Ces différentes associations réunies au sein d’une coalition demandent « à tous les ressortissants dignes, jaloux de leur honneur de ne pas sortir accueillir ce président.