Tchad : des fonds sont mis à la disposition de la SNE pour améliorer la qualité d’électricité

L’information a été donnée par la ministre de l’Energie, Ramatou Mahamat Houtouin le 27 juillet dernier au cours d’une visite d’inspection des installations de la Société nationale d’électricité

« Nous avons les fonds qui sont mis à la disposition de la SNE pour améliorer notre production », a déclaré la ministre de l’Energie lors de la visite des installations de centrales électriques 1 et 2 de Farcha, celles de Djambalbar et Bololo et celle chargée de distribuer l’énergie électrique. La visite de travail de Ramatou Mahamat Houtouin fait suite au délestage général qu’a connu la ville de N’Djamena le 26 juillet dernier.

« Nous arrivons à un moment ou l’énergie est au cœur des priorités du Tchad, au cœur des priorités du gouvernement », a indiqué la ministre. Elle demande à la direction générale de la SNE de prendre ses responsabilités pour faciliter à son département de mener ses actions de productions. Elle a également demandé à la population d’apporter son appui en dénonçant les connexions frauduleuses pour faciliter les actions de la société en charge de l’électricité. D’après elle, les connexions frauduleuses ne profitent ni à la population, ni à la SNE, moins encore au ministère. C’est la première sortie officielle de la ministre de l’Energie depuis sa nomination le 14 juillet dernier.