Tchad : Des fidèles catholique menacent quitter les assises

Ils l’ont laissé entendre à l’issue d’un point de presse organisé ce lundi 29 août 2022, à la Conférence épiscopales du Tchad. Les leaders catholiques dénoncent incongruités au cours des assises.

Les laïcs catholiques ont fait une communication relative à l’inconformité constatée au cours des travaux du dialogue national inclusif et souverain (DNIS). Pour avoir accueilli les activités avec, espérance et sérénité, l’union est désagréablement surprise de l’avancée de pourparlers au Palais de la culture de N’Djamena. L’Union des mouvements et associations des Laïcs du Tchad (UMALEC), critiquent les comportements de certains groupes qui tendent à : « imposer leur hégémonie d’une part, et à dénaturer la souveraineté des assises».

Le porte-parole de l’UMALEC, Djimhodoum Edmond exige ainsi, la suspension du dialogue national inclusif et souverain. Et dénonce, l’adoption au forceps par la présidence du Codni des projets du règlement intérieur, la publication du présidium non consensuel violant la souveraineté et la sincérité du dialogue. « A ces jours, l’inclusivité prônée tarde à se concrétiser », a déclaré le porte-parole de l’union.

D’autres parts, les chrétiens catholiques décrient l’absence des mouvements sociaux politiques du front intérieur et d’une partie des politico-militaires aux assises. Egalement, la célérité avec laquelle le Codni conduit les travaux. Pour l’UMALECT, ça ne tient pas compte de nombreuses démarches menées par les religieux visant à obtenir la participation de tous les acteurs dans le cadre de l’inclusivité.

C’est pourquoi l’Union exhorte vivement la Présidence du CODNI à suspendre les travaux afin de favoriser la réussite des efforts de médiations en cours. Faute de quoi, elle se réserve le droit, d’adopter une position des laïcs catholiques respectant la justice, l’équité, l’égalité citoyenne et la sincérité. « Au pire des cas, nous serons dans l’obligation de nous retirer du

processus. »

L’UMALECT est composée de l’Union des cadres chrétiens du Tchad ; du RAJA-Tchad Réseau des anciens jecistes d’Afrique, section du Tchad; et de l’UFCCT, Union des femmes chrétiennes catholiques du Tchad.

