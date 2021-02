Tchad : des experts organisent une réunion préparatoire au Sommet des chefs d’Etat du G5 Sahel

En prélude à la 7ème Session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel, prévu du 15 au 16 février 2021, des experts se sont retrouvés ce jour à N’Djamena pour préparer les dossiers prévus à l’ordre du jour

L’ouverture des travaux a été présidée par le directeur général du ministère de l’économie de la planification, du développement et de la coopération international, Nassour Bahar Mahamat Itno, représentant le ministre de tutelle. Dans son allocution d’ouverture, Il a salué le rôle joué par les Etats de l’organisation dans la gestion de la pandémie du Covid-19 et le combat contre le terrorisme: « en dépit de la crise sanitaire qui sévit dans nos Etats et des menaces permanentes, je ne manquerai pas de féliciter nos services de santé ainsi que nos forces de défense et de sécurité pour leur vigilance accru et leur détermination sans faille »

Les travaux regroupent les ministres de tutelle du G5 Sahel, les ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge de la défense. Leur travail consiste, à faire l’examen de mise en œuvre des instructions et recommandations des sessions antérieures du conseil des ministres et de la conférence des chefs d’Etats du G5 Sahel ; l’examen et la validation du rapport d’activités 2020 du SEG5S ; l’examen de validation du rapport d’exécution du budget 2020 ; l’examen validation du programme de travail annuel de 2021, l’examen et validation du projet de budget 2021, le point de situation du dossier ARP ; le point de situation du dossier CSAMAP, le point du plaidoyer sur la dette, la présentation de la situation de mise en œuvre de la réforme et la présentation de la situation de mise en œuvre de la réforme entre autres.

Le secrétaire exécutif du G5 Sahel, Mamam Sambo Sidikou, reconnait que malgré la pandémie du Covid-19, le G5 Sahel ainsi que ses populations continuent de résister. Il a rendu hommage aux pays membres de l’espace pour leur capacité de résilience face au terrorisme.