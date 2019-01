Tchad: des étudiants en grève devant l’Institut des arts et métiers de Biltine

Il s’agit des étudiants de troisième promotion de cette école, ils veulent entrer en possession de leurs diplômes qu’ils attendent depuis six ans.

Les étudiants de la troisième promotion de l’Institut national Supérieur des Arts et Métiers de Biltine ont organisé un sit in du 10 janvier 2019 devant le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Ils revendiquent leurs diplômes qu’ils attendent depuis six ans.

C’est près d’une cinquantaine d’étudiants qui se sont donnés rendez-vous dès six heures du matin dans les alentours du ministère attendant l’arrivée du ministre David Houdingar Ngarimaden. A l’arrivée du ministre, les étudiants se sont regroupés lui empêchant l’accès au ministère. « Ca fait six ans que nous attendons notre licence M. Le ministre » s’exclame quelques étudiants dans un brouhaha total.

Le porte-parole des étudiants de la troisième année de l’Institut national Supérieur des Arts et Métiers de Biltine, Singnon Bourdannet Patouki, de préciser qu’ils ont fini depuis 2015 mais attendent la soutenance en vain jusqu’à ce jour. « Tantôt ce sont les enseignants qui refusent, tantôt c’est l’administration qui tarde à programmer. Finalement nous sommes abandonnés et sans accès à notre diplôme », dit le porte-parole des étudiants Singnon Bourdannet Patouki.