Tchad : des étudiants arrêtés dans les campus au cours des manifestations

Ils ont été captivés au cours des manifestations du 09 juin 2021 dans les campus de Toukra et d’Ardep-djoumal. Ces étudiants revendiquaient la libération de leurs camarades arrêtés au cours de l’incident survenu le 20 mai dernier

« Libérez nos camarades », est la phrase que prononçaient les étudiants du Campus d’Ardep-djoumal au cours de la manifestation du 09 juin pour demander la libération de leurs 7 camarades. Les éléments de la police sont descendus sur le site des manifestations pour disperser ces derniers à coups de gaz lacrymogènes. Ensuite, quelques étudiants ont été arrêtés confie le secrétaire général du bureau national de l’Union nationale des étudiants du Tchad (UNET) à Tchadinfo : « Sous mes yeux, la Police a arrêté cinq étudiants. Et après moi, j’ai été informé qu’il y a encore eu des arrestations. Donc pour l’instant, je ne connais pas le nombre exact des personnes arrêtées ». Il regrette que plusieurs autres étudiants aient été arrêtés alors qu’ils manifestaient pour une cause légitime.

En effet, le 20 mai 2021, la descente inopinée de la ministre en charge de l’Enseignement supérieure au campus de Toukra a suscité l’indignation des étudiants. Ces derniers ont brulé la voiture de la ministre et deux voitures de la délégation qui l’accompagnait. Sept étudiants ont été interpellés à cet effet. Le ministère public a requis : « 36 mois d’emprisonnement ferme et 200 millions de réparation des trois véhicules de la délégation du ministre caillassés et brûlés par les étudiants », fait savoir le secrétaire exécutif adjoint de l’UNET. Cet état de chose a suscité le mécontent des étudiants qui multiplient les manifestations pour demander la libération de leurs condisciples incarcérés.

La section de l’UNET de N’Djamena a donné 48 heures au Conseil militaire de transition (CMT) pour répondre aux revendications sans quoi : « les actions de grandes envergures seront entreprises ».